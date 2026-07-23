В подтопленные деревни Башкирии доставили около 6 тонн питьевой воды

С первых дней паводка на пострадавшие территории было доставлено около 6 тонн питьевой воды. Об этом сообщил глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.
Во время встречи жителей деревень и руководства района были обсуждены текущие вопросы и необходимые меры поддержки. Сейчас совместно с оперативными службами проводится работа по оценке ситуации, устранению последствий и оказанию помощи населению. Работа по ликвидации последствий паводка и поддержке жителей продолжается.
Кроме того, как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по РБ, 21 и 23 июля специалисты взяли пробы воды для исследования. В ведомстве напомнили гражданам подтопленных территорий о правилах безопасности.
«Употребляйте только кипяченую или бутилированную воду. Если есть сомнения в качестве воды, обязательно прокипятите ее. Не пейте воду из неизвестных источников, особенно из тех, которые попали в зону подтопления. Используйте воду из колодцев и скважин только после получения лабораторных заключений о ее безопасности. После того как вода уйдет, обязательно проведите дезинфекцию дома и придомовой территории, а также дератизацию — обработку от грызунов (мышей и крыс), которые являются переносчиками опасных инфекций», — дали рекомендации в ведомстве.
Читайте также «Как в Башкирии справляются с ударом Пермской воды».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.