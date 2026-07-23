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12:01 (UTC+5), 23 Июля 2026

В подтопленные деревни Башкирии доставили около 6 тонн питьевой воды

Качество воды находится на контроле надзорных органов.

Фото: Кирилл Первов | Мах
Ксения Калинина
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С первых дней паводка на пострадавшие территории было доставлено около 6 тонн питьевой воды. Об этом сообщил глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.

Во время встречи жителей деревень и руководства района были обсуждены текущие вопросы и необходимые меры поддержки. Сейчас совместно с оперативными службами проводится работа по оценке ситуации, устранению последствий и оказанию помощи населению. Работа по ликвидации последствий паводка и поддержке жителей продолжается.

Кроме того, как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по РБ, 21 и 23 июля специалисты взяли пробы воды для исследования. В ведомстве напомнили гражданам подтопленных территорий о правилах безопасности.

«Употребляйте только кипяченую или бутилированную воду. Если есть сомнения в качестве воды, обязательно прокипятите ее. Не пейте воду из неизвестных источников, особенно из тех, которые попали в зону подтопления. Используйте воду из колодцев и скважин только после получения лабораторных заключений о ее безопасности. После того как вода уйдет, обязательно проведите дезинфекцию дома и придомовой территории, а также дератизацию — обработку от грызунов (мышей и крыс), которые являются переносчиками опасных инфекций», — дали рекомендации в ведомстве.

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