В Башкирии нашли потерявшегося в лесу грибника

В Краснокамском районе супружеская пара отправилась в Уразаевский лес за грибами. В какой-то момент мужчина потерялся. Телефона при нём не было. На поиски выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС.

Позже мужчина смог самостоятельно выйти из леса. Он связался с близкими уже из дома. В медицинской помощи «потеряшка» не нуждался.

Ранее женщина поблагодарила полицейских из Башкирии за спасение мужа-«потеряшки».