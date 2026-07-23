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15:21 (UTC+5), 23 Июля 2026

«Никто, кроме нас!»: как в Уфе отметят День ВДВ

Фото: Олег Яровиков | архив ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

В 2026 году торжества, посвященные празднованию Дня воздушно-десантных войск России, начнутся 2 августа с возложения цветов в 10.00 в парке Победы и в 11.30  в парке «Волна» (0+).

С самого утра в парке «Патриот» развернётся насыщенная программа. В 9.30 ветераны воздушно-десантных войск примут участие в экстремальном забеге «Гонка героев», демонстрируя силу духа и боевую закалку. С 10.00 гостей ждут интерактивные и выставочные площадки, выступление творческих коллективов республики (0+).

С 13.00  зрителей ждут зрелищные показательные выступления «Как воюет десант», выступления пилотажной группы «Первушино», прыжки парашютистов.
Кульминацией праздника станет концертная программа, которая начнётся в 13.30 (0+).

Ранее мы сообщали, что в Уфе открыли бюсты Героям Советского Союза и Российской Федерации.

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