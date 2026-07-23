Глава Зилаирского района Башкирии рассказал о ситуации с топливом в селах

На утро четверга 23 июля в селе Зилаир топливо пока доступно только для транспорта оперативных служб и экстренных случаев — поступление ожидается сегодня. Об этом сообщил руководитель администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов.

По его данным, АИ-92 есть на бензороботе. Также бензин этой марки и дизельное топливо в наличии в селе Юлдыбаево.

«Если планируете дальнюю поездку — заправьтесь заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», — призвал Мелкоедов.