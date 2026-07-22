В Уфе очереди на АЗС сократились до 700 машин

В Уфе в очередях на 31 крупнейшей АЗС на 10 часов утра стояли порядка 700 автомобилей, сообщил на брифинге в ЦУР замглавы минпромы РБ Эдуард Мустафин. На заправках становится спокойнее: в воскресенье насчитали 1,35 тыс. машин, в понедельник - 972. При этом в районах, где работает только одна заправка, очереди остаются значительными, так же как и в густонаселённых «окраинных» районах, таких, как Дёма. Здесь на крупнейшей АЗС в 12 часов закончилось топливо, ожидается загрузка.
В Аскинской районе в воскресенье ожидали заправки порядка 250 человек. Как сообщил глава района Динис Юсупов, после подтоплений жителям пострадавших территорий разрешили заправлять бензин в канистры. Чтобы воспрепятствовать недобросовестным очередникам, на АЗС создали список жителей подтопленных посёлков.
Жители Чекмагуша сообщили, что их АЗС «Башнефти» стала отпускать 20 литров вместо установленного лимита в 30 литров. Власти пообещали прояснить эту ситуацию.
В Хайбуллинском районе больше двух дней перебои с топливом, а сибайцы сообщили об отсутствии бензина на пяти АЗС «Башнефти». Эдуард Мустафин сообщил, что бензовозы в эти территории направляются, а перебои связаны с большой удалённостью.
Также жители спрашивали, как быть, если оплатить топливо через приложение, но бензина на заправке не оказалось. Власти отметили, что при таких ситуациях проблем с возвратом денег нет.
Ранее сообщали: среднее время заправки одного автомобиля составляет в Уфе 6-7 минут.
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