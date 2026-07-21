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16:01 (UTC+5), 21 Июля 2026

В Башкирии ежесуточное потребление топлива выросло до 3,5 тысячи тонн

Фото: Элина Ахметова | Башинформ
Элина Ахметова
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В Башкирии в последнее время потребление топлива выросло с 3 тыс. до 3,5 тыс. тонн ежесуточно. Об этом сообщил замминистра промышленности и инноваций РБ Эдуард Мустафин в ходе брифинга в ЦУР. Однако очереди сохраняются, потому что работают не все заправки. Так, частные АЗС, закупающиеся малыми партиями у трейдеров, сейчас не могут конкурировать, однако, сказал замминистра, возможность помочь им с закупками прорабатывается, и вскоре мест для заправки может стать больше.

К тому же в Уфе не работают семь из 35 АЗС «Лукойла», ожидается, что они снова начнут заправлять на текущей неделе.

Самые большие очереди на АЗС фиксируются в таких густонаселённых районах, как Дёма и Инорс — порой по 100-150 машин.

Среднее время заправки одного автомобиля составило в Уфе 6-7 минут. Исходя из этого, можно подсчитать приблизительное время прохождения очереди, сказал замминистра.

Замечено, что намного больше стало транзакций за заправку объёма до 10 литров. То есть многие стоят в очереди, чтобы дозалить бак.

 

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