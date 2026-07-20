В Башкирии сократились очереди на заправках

Очереди на 31 крупной АЗС в Уфе сократились с 1,35 тыс. машин в воскресенье до 972 в понедельник, сообщил на брифинге по ситуации с топливом замглавы минпрома Башкирии Эдуард Мустафин. Ситуация остаётся сложной на многих территориях, особенно в тех районах, где работали в основном небольшие частные заправки, а сейчас оказались не конкурентноспособными.

Как пояснил министр торговли РБ Константин Климин, из 500 заправок региона 150 являются «малым бизнесом». Частные заправки обеспечивали 6% рынка. Топливо они закупали не у крупных производителей, а у трейдеров. Отталкиваясь от сегодняшних цен на бирже, бензин при отпуске стоил бы 140 руб./л, сообщил министр.

«Что касается текущих цен на АЗС, их контролирует УФАС. Искусственного завышения цен в регионе не зафиксировано. Если сравнивать с ПФО и по стране в целом, у нас ситуация с ценами нормальная», — отметил Константин Климин.

Он сообщил, что с начала года АИ 95 подорожал на 4,7%, АИ 92 на 4,8%, ДТ на 4,2%, и галопирующего скачка в последнее время не заметно.

На вопрос, не ожидается ли роста цен на продовольствие в связи удорожанием топлива, глава минторговли РБ ответил, что запасов на складах и базах хватит на 40 дней, и что цены складываются не только из стоимости перевозок, но и многих других факторов.

В присланных на брифинг вопросах жители спрашивали, заработает ли приложение «Башнефти», чтобы можно было бы узнавать о наличии топлива на заправках. Замминистра Мустафин ответил, что этот вопрос в работе и скоро компания запустит приложение. То же самое касается табло на АЗС — водители просят отрегулировать информирование, чтобы они на подходе могли видеть, есть или отсутствует нужный им вид топлива.

Острым остаётся вопрос снабжения районов. Бензовозы отправляются в разные концы республики по графику, напомнил Эдуард Мустафин.

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