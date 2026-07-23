Где в Башкирии проверяют водителей автобусов и такси на нарушения ПДД

Представители минтранса РБ совместно с сотрудниками госавтоинспекции Уфы останавливают автобусы и легковые такси, выполняющие перевозки пассажиров и багажа. Участники рейда проверяют техническое состояние транспортных средств, наличие разрешительной документации на выполнение услуг по перевозке пассажиров и багажа.
При отсутствии разрешительной документации для выполнения пассажирских перевозок автомобили помещают на штрафстоянку.
Мероприятие направлено, в первую очередь, на повышение качества транспортного обслуживания населения, обеспечения безопасности пассажиров такси и других участников дорожного движения, отметили в дорожном ведомстве.
Ранее в Башкирии водитель-нарушитель пытался скрыться от погони.
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