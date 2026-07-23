Единственный каршеринг Уфы поднял цены вдвое

В Уфе подорожала аренда машин каршеринга. Единственный каршеринговый сервис в столице «Делимобиль» повысил стоимость почти вдвое, сообщает радиостанция «Бизнес ФМ Уфа» со ссылкой на слушателей.
По их словам, сейчас стоимость минуты аренды автомобилей Volkswagen Polo и Kia Rio составляет от 15,31 до 16,78 рубля. Ещё две-три недели назад аренда этих же машин обходилась в 7,5–8,5 рубля за минуту.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе очереди на АЗС сократились до 700 машин.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.