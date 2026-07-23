Единственный каршеринг Уфы поднял цены вдвое

В Уфе подорожала аренда машин каршеринга. Единственный каршеринговый сервис в столице «Делимобиль» повысил стоимость почти вдвое, сообщает радиостанция «Бизнес ФМ Уфа» со ссылкой на слушателей.

По их словам, сейчас стоимость минуты аренды автомобилей Volkswagen Polo и Kia Rio составляет от 15,31 до 16,78 рубля. Ещё две-три недели назад аренда этих же машин обходилась в 7,5–8,5 рубля за минуту.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе очереди на АЗС сократились до 700 машин.