В районе Башкирии спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка

Как сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, основные усилия направлены на помощь жителям в устранении последствий паводка. Спасатели оказывают им адресную помощь, проводят откачку воды из подтопленных помещений и помогают привести в порядок территории, пострадавшие от стихии.
Несмотря на улучшение обстановки, специалисты продолжают следить за гидрологической ситуацией и готовы оперативно реагировать в случае её изменения.
Как отметили в ведомстве, благодаря слаженной работе всех служб, а также своевременно принятым мерам, удалось минимизировать последствия паводка и обеспечить безопасность жителей Аскинского района.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в деревне Башкирии началась оценка последствий паводка.
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