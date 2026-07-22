В районе Башкирии спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка

Как сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, основные усилия направлены на помощь жителям в устранении последствий паводка. Спасатели оказывают им адресную помощь, проводят откачку воды из подтопленных помещений и помогают привести в порядок территории, пострадавшие от стихии.

Несмотря на улучшение обстановки, специалисты продолжают следить за гидрологической ситуацией и готовы оперативно реагировать в случае её изменения.

Как отметили в ведомстве, благодаря слаженной работе всех служб, а также своевременно принятым мерам, удалось минимизировать последствия паводка и обеспечить безопасность жителей Аскинского района.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в деревне Башкирии началась оценка последствий паводка.