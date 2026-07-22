В подтопленные села Башкирии обеспечена бесперебойная доставка пенсий

«Почта России продолжает доставку пенсий жителям подтопленных деревень Уршады, Чурашево, Султанбеково в Аскинском районе. Пенсионеры получат выплаты в полном объёме до конца этой недели независимо от того, где они в данной момент находятся», — говорится в сообщении регионального управления Почты России.
Напомним, из-за подъёма реки Сарс в Аскинском районе подтопленными оказались жилые дома и объекты инфраструктуры в четырёх населённых пунктах. В районе введён режим «Чрезвычайная ситуация». В зоне подтопления оказалось и почтовое отделение в Султанбеково. Приём посетителей там временно приостановлен.
Несмотря на это, доставка почты и подписных изданий жителям неподтопленных домов продолжается в штатном режиме.
«Мы находимся в постоянном взаимодействии с местными органами власти и экстренными службами. Водители и почтальоны получили актуальную информацию о маршрутах объезда временно подтопленных дорог, а сотрудники почтовых отделений прошли тренинг по эвакуации. Почтовое отделение в Султанбеково возобновит приём клиентов после снижения уровня воды и снятия режима ЧС», — добавил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.
О том, как в Башкирии справляются с ударом Пермской воды, читайте в этом материале Башинформа.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.