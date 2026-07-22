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09:56 (UTC+5), 22 Июля 2026

В подтопленные села Башкирии обеспечена бесперебойная доставка пенсий

Почтовики обеспечила бесперебойную доставку пенсий, пособий, газет и журналов жителям Аскинского района в условиях режима ЧС. Об этом сообщили в УФПС Башкирии.

Фото: Кирилл Первов | канал в Макс, архивное фото
Галина Бахшиева
«Почта России продолжает доставку пенсий жителям подтопленных деревень Уршады, Чурашево, Султанбеково в Аскинском районе. Пенсионеры получат выплаты в полном объёме до конца этой недели независимо от того, где они в данной момент находятся», — говорится в сообщении регионального управления Почты России.

Напомним, из-за подъёма реки Сарс в Аскинском районе подтопленными оказались жилые дома и объекты инфраструктуры в четырёх населённых пунктах. В районе введён режим «Чрезвычайная ситуация». В зоне подтопления оказалось и почтовое отделение в Султанбеково. Приём посетителей там временно приостановлен.

Несмотря на это, доставка почты и подписных изданий жителям неподтопленных домов продолжается в штатном режиме.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с местными органами власти и экстренными службами. Водители и почтальоны получили актуальную информацию о маршрутах объезда временно подтопленных дорог, а сотрудники почтовых отделений прошли тренинг по эвакуации. Почтовое отделение в Султанбеково возобновит приём клиентов после снижения уровня воды и снятия режима ЧС», — добавил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков. 

О том, как в Башкирии справляются с ударом Пермской воды, читайте в этом материале Башинформа

 

 

 

 

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