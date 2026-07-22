В Башкирии разоблачили абсурдный фейк

В социальных сетях распространилась информация о якобы проведённой в Янаульском районе реформе службы скорой помощи, сообщает МАКС-канал «Фактчекинг по-башкирски».
Согласно публикациям, в сёлах Югамаш и Тау автомобили скорой помощи якобы заменили велорикши. Авторы фейка даже перечислили «преимущества» такого нововведения — независимость от бензина, высокую проходимость по бездорожью, экологичность и даже комфорт для пациентов. Звучит как анекдот, однако некоторые пользователи восприняли эту историю всерьёз.
На самом деле эта информация является выдумкой от начала и до конца. Фотография, на которую ссылаются авторы публикаций, сгенерирована нейросетью. На самом деле на изображении просто красивая картинка, нарисованная искусственным интеллектом, и несколько абзацев текста, написанных для хайпа.
Скорая помощь в Янаульском районе работает в штатном режиме, на привычных автомобилях, укомплектованных необходимым оборудованием и медикаментами. Бригады выезжают на вызовы на специализированных машинах, топлива хватает, график выездов не нарушен.
Ранее злоумышленники атаковали фейковыми письмами от имени министерства сельского хозяйства республики районные администрации, госорганизации и руководителей агропромышленных холдингов и ферм. Подробнее в этой публикации «Башинформа».
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