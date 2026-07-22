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19:23 (UTC+5), 22 Июля 2026

В Башкирии разоблачили абсурдный фейк

Фото: изображение сгенерировано нейросетью | ChatGPT
Эдуард Кускарбеков

В социальных сетях распространилась информация о якобы проведённой в Янаульском районе реформе службы скорой помощи, сообщает МАКС-канал «Фактчекинг по-башкирски».

Согласно публикациям, в сёлах Югамаш и Тау автомобили скорой помощи якобы заменили велорикши. Авторы фейка даже перечислили «преимущества» такого нововведения — независимость от бензина, высокую проходимость по бездорожью, экологичность и даже комфорт для пациентов. Звучит как анекдот, однако некоторые пользователи восприняли эту историю всерьёз.

На самом деле эта информация является выдумкой от начала и до конца. Фотография, на которую ссылаются авторы публикаций, сгенерирована нейросетью. На самом деле на изображении просто красивая картинка, нарисованная искусственным интеллектом, и несколько абзацев текста, написанных для хайпа.

«Фактчекинг по-башкирски» МАКС«Фактчекинг по-башкирски» МАКС
Фото: «Фактчекинг по-башкирски» | МАКС

Скорая помощь в Янаульском районе работает в штатном режиме, на привычных автомобилях, укомплектованных необходимым оборудованием и медикаментами. Бригады выезжают на вызовы на специализированных машинах, топлива хватает, график выездов не нарушен.

Ранее злоумышленники атаковали фейковыми письмами от имени министерства сельского хозяйства республики районные администрации, госорганизации и руководителей агропромышленных холдингов и ферм. Подробнее в этой публикации «Башинформа».

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