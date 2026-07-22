В Башкирии разоблачили абсурдный фейк

В социальных сетях распространилась информация о якобы проведённой в Янаульском районе реформе службы скорой помощи, сообщает МАКС-канал «Фактчекинг по-башкирски».

Согласно публикациям, в сёлах Югамаш и Тау автомобили скорой помощи якобы заменили велорикши. Авторы фейка даже перечислили «преимущества» такого нововведения — независимость от бензина, высокую проходимость по бездорожью, экологичность и даже комфорт для пациентов. Звучит как анекдот, однако некоторые пользователи восприняли эту историю всерьёз.

На самом деле эта информация является выдумкой от начала и до конца. Фотография, на которую ссылаются авторы публикаций, сгенерирована нейросетью. На самом деле на изображении просто красивая картинка, нарисованная искусственным интеллектом, и несколько абзацев текста, написанных для хайпа.