Фермеров и госорганизации Башкирии атаковали фейковыми письмами

В Башкирии зафиксирована новая волна мошеннических рассылок. На этот раз злоумышленники атакуют фейковыми письмами от имени министерства сельского хозяйства республики районные администрации, госорганизации и руководителей агропромышленных холдингов и ферм, сообщает МАКС-канал «Фактчекинг по-башкирски».
В поддельных письмах предлагается формировать добровольные отряды дружинников из числа сотрудников для помощи в полевых работах. В минсельхозе оперативно опровергли эту информацию. Подобные письма ведомство не направляло.
Необходимо обращать внимание на адрес электронной почты отправителя. Все официальные электронные адреса министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан заканчиваются на @bashkortostan.ru. В то же время мошенническое письмо пришло с адреса kanc_mcx_bashkortostan@mail.ru, что является явным признаком подделки.
Подобные рассылки являются очередной спланированной провокацией ЦИПСО. Вражеские структуры сознательно запускают такие схемы для дестабилизации обстановки в регионе.
Тем, кто получил подобное письмо, перепроверять информацию в официальных источниках и не спешить выполнять указания. Мошенники рассчитывают на спешку и доверие к знакомым названиям, поэтому важно сохранять бдительность и обо всех подозрительных фактах сообщать в правоохранительные органы.
Ранее в соцсетях и телеграм-каналах распространилась информация о том, что Башкортостан якобы признали регионом с критическим дефицитом врачей и высокой заболеваемостью. Подробнее в этой публикации «Башинформа».
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