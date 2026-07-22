Фермеров и госорганизации Башкирии атаковали фейковыми письмами

Необходимо обращать внимание на адрес электронной почты отправителя. Все официальные электронные адреса министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан заканчиваются на @bashkortostan.ru. В то же время мошенническое письмо пришло с адреса kanc_mcx_bashkortostan@mail.ru, что является явным признаком подделки.

Подобные рассылки являются очередной спланированной провокацией ЦИПСО. Вражеские структуры сознательно запускают такие схемы для дестабилизации обстановки в регионе.

Тем, кто получил подобное письмо, перепроверять информацию в официальных источниках и не спешить выполнять указания. Мошенники рассчитывают на спешку и доверие к знакомым названиям, поэтому важно сохранять бдительность и обо всех подозрительных фактах сообщать в правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах распространилась информация о том, что Башкортостан якобы признали регионом с критическим дефицитом врачей и высокой заболеваемостью. Подробнее в этой публикации «Башинформа».