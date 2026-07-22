В Башкирии из-за ремонта моста ввели ограничения движения

По данным управления дорожного хозяйства РБ, в связи с проведением планово-предупредительных работ в рамках содержания моста через реку Жаланда в Нуримановском районе с 11.30 часов 22 июля до 18.00 часов 1 августа 2026 года закрыли движение для всех видов транспорта на подъезде к деревне Ишмуратово 3+395 км.

Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе у Советской площади ограничат движение.