В Уфе у Советской площади ограничат движение

По данным мэрии Уфы, в городе пройдет традиционная церемония вручения дипломов выпускникам Уфимского юридического института МВД России. Для подготовки и проведения мероприятия в районе Советской площади запланировано ограничение движения автотранспорта.

30 июля с 13:30 до 19:30 и 1 августа с 8:30 до 14:30 будут перекрыты: ул. Пушкина — от Цюрупы до Ленина и улица Советская — от Заки Валиди до Октябрьской революции.

Схема движения маршрутов общественного транспорта в это время будет изменена.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе ограничат движение на улице Степана Кувыкина.