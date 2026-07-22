В Уфе у Советской площади ограничат движение

По данным мэрии Уфы, в городе пройдет традиционная церемония вручения дипломов выпускникам Уфимского юридического института МВД России. Для подготовки и проведения мероприятия в районе Советской площади запланировано ограничение движения автотранспорта.
30 июля с 13:30 до 19:30 и 1 августа с 8:30 до 14:30 будут перекрыты: ул. Пушкина — от Цюрупы до Ленина и улица Советская — от Заки Валиди до Октябрьской революции.
Схема движения маршрутов общественного транспорта в это время будет изменена.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе ограничат движение на улице Степана Кувыкина.
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