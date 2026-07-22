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11:33 (UTC+5), 22 Июля 2026

В Башкирии более 9,5 тысячи семей купили или построили жилье на маткапитал

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Более 9,5 тысячи семей в республике улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу, сообщили в региональном отделении Социального фонда по РБ. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

С 2025 года семьи могут направить маткапитал на возведение дома по договору подряда с использованием счета эскроу, отметили в ведомстве. Это защищает деньги от недобросовестных строителей: средства хранятся в банке и передаются подрядчику только после завершения работ. Если договор расторгается, банк возвращает средства материнского капитала обратно в фонд, и владелец сертификата может использовать их повторно.

Напомним, что с помощью маткапитала можно купить квартиру или дом, внести первоначальный взнос или погасить ипотеку, построить или реконструировать дом, включая таунхаус.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно онлайн через портал Госуслуг, лично в клиентской службе Социального фонда или непосредственно в банке при оформлении ипотечного кредита.

Ранее «Башинформ» сообщал, как использовать маткапитал для строительства дачи.

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