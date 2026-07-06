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11:57 (UTC+5), 06 Июля 2026

В Башкирии разъяснили, как использовать маткапитал для строительства дачи

С начала года более 13 тысяч жительниц Башкирии направили материнские капиталы на улучшение жилищных условий своих семей.

Фото: Башинформ | фотобанк
Элина Ахметова

Сейчас законодательство разрешает строить дома с участием подрядчиков и эскроу-счетов не только на участках под ИЖС, но и на садовых. И так же, как для ИЖС, для «садовых» домов можно использовать материнский капитал. В Отделении СФР по Башкортостану объяснили, что обязательными условиями являются право собственности на садовый земельный участок, разрешение на строительство и договор строительного подряда.

Эскроу-счёт обеспечивает сохранность средств до сдачи дома в эксплуатацию. В случае расторжения договора с подрядчиком банк вернёт маткапитал в Фонд, и семья может снова использовать эти средства.

Если средства направляются на первоначальный взнос по ипотеке или её погашение, заявление можно оформить сразу  в банке.

Материнским капиталом нельзя погасить неустойку или штрафы по договору — только основной долг и проценты. Также нельзя купить землю: если покупаются одновременно участок и дом на нём, маткапитал должен быть оформлен на покупку дома. Жильё должно находиться на территории России. Разрешается оформить его на мужа.

С начала года жительницы Башкирии использовали для улучшения жилищных условий своих семей более 5,9 млрд руб. средств материнского капитала. Большая часть из них — 5,1 млрд руб., направлена на погашение кредитов и займов. На приобретение жилья без привлечения кредитов — 800 млн руб.

Ранее сообщали: Башкирия оказалась в числе лидеров по строительству ИЖС с эскроу.

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