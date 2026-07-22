На одном из пляжей Башкирии временно запретили купаться

Администрация Ишимбайского района предупредила местных жителей и гостей Ишимбая о том, что городской пляж временно будет недоступен для отдыха. Ограничения ввели из-за подъёма уровня воды и загрязнения реки Тайрук.

Отмечается, что вода сейчас небезопасна для здоровья. На территории пляжа работают спасатели, установлены запрещающие знаки.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в деревне Башкирии началась оценка последствий паводка.