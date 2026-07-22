К 1 сентября в Уфе обновят дорожную разметку около школ

104 тысячи квадратных метров разметки нанесли в Уфе в текущем сезоне. По словам начальника городского Управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсена Латыпова, обновление произошло на проспектах Салавата Юлаева и Октября, улицах Пушкина, Цюрупы, 50-летия Октября, Комсомольской, Российской, Менделеева, Маршала Жукова, Первомайской, Перспективной и других. Также чиновник сообщил о нанесении новой разметки на велосипедных и велопешеходных дорожках по маршруту: ул. 50-летия Октября — проспект Октября — ул. Тоннельная — ул. Комарова, а также в парке имени Ивана Якутова. Всего — 1 930 кв. м.
«В рамках подготовки к новому учебному году ведется нанесение разметки на пешеходных переходах в непосредственной близости от образовательных учреждений. Эту работу завершат до 20 августа. Всего в 2026 году планируется нанести порядка 110 тыс. кв. м дорожной разметки», — поделился Арсен Латыпов.
И. о. мэра столицы Башкирии Рустам Шарипов подчеркнул, что на будущий год профильные службы должны заняться нанесением разметки раньше, чтобы к началу лета автомобилисты, пешеходы и велосипедисты чувствовали себя в безопасности.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что первый этап обновления дорожной разметки в Уфе завершили 30 июня.
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