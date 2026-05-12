В Башкирии до 30 июня завершат первый этап нанесения дорожной разметки

Как сообщила 12 мая на оперативном совещании в ЦУРе министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, всего планируется нанести 21 700 км линий разметки, из которых термопластиком составят более 2900 км, краской 18 780 км. Разметка «зебра» будет нанесена на 2645 пешеходных переходах.

По состоянию на 11 мая, нанесено 198 км осевой линии разметки, 388 км краевой разметки и разметка «зебра» на 652 пешеходных переходах.

«При благоприятной погоде завершение первого этапа нанесения разметки запланировано до 30 июня. Второй этап — это обновление нанесённой разметки. Он начнется с 1 августа и продлится до 15 октября», — проинформировала Любовь Минакова.

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