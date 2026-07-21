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16:11 (UTC+5), 21 Июля 2026

Жителей четырех районов Уфы ждут временные коммунальные неудобства

Фото: Ксения Калинина | Башинформ
Иван Вавилов
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Из-за технической необходимости в Дёмском, Калининском, Орджоникидзевском и Советском районах Уфы запланированы отключения горячей и холодной воды, а также электроэнергии. Об этом сообщает УЖХ столицы.

В Дёмском районе с 00.00 22 июля до полуночи 28 июля отключат горячую воду на улицах Грозненской, 69/7, 67/2, 67/1, 67/3, 67/4, 67/5, Дагестанской, 13/1, 13/2, 27, 31, Левитана, 14/1, 14/2, 14/3, 14/5, 14/6, 20, 36, 71, Магистральной, 20, 20/1, 27, 6, 9, Минской, 58, Мусорского, 23, Мусы Джалиля, 64, 66, 68/1, Правды, 1, 18/2, 20/1, 23, 25, 25/1, 25/2, 31/1, 37/1, Рядовой, 2, Ухтомского, 10, 11, 24, 26/2, 28, 30 и Центральной, ½, 6/1, 18/1.

В Калининском районе по Транспортной, 30, 30/1, 30/2 с 10.00 до 24.00 отключат холодную воду, по ул. Советов, 29 и 31, а также Мебельной, 1, 2, 3, 4 с 10.00 до 17.00 не будет света.

В Орджоникидзевском районе на Первомайской, 2 с 10.00 до 18.00 отключат электроэнергию, на Свободы, 52, 54, 56, 58 с 13.00 до 17.00 не будет света.

В Советском районе по пр. Октября, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, Степана Халтурина, 42, 44, 46, 48, 50 с 10.00 до 18.00 отключат электроэнергию и горячую воду.

Ранее и. о. мэра Уфы потребовал отключать воду только во время ремонта.

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