Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:38 (UTC+5), 15 Мая 2026

И. о. мэра Уфы потребовал отключать воду только во время ремонта

Фото: ИА «Башинформ» | Архив
Ляйсан Закирова

И. о. главы администрации Уфы Сергей Кожевников на заседании оперштаба раскритиковал действия ресурсоснабжающих организаций. Он обратил внимание на жалобы жителей столицы, сообщающих, что порой график отключения воды не совпадает с графиком работ. Сергей Кожевников дал поручение, чтобы в момент отключения водоснабжения на запланированном для ремонта участке действительно работала бригада.

«Горожане замечают: воду отключили, а на месте работы не ведутся. Надо, чтобы так: отключили – оперативно сделали и снова подали воду. Предлагаю в июне провести выездные совещания на месте ремонтных работ МУП УИС», – высказался он.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе уже с 12 мая начался «сезон» отключения горячей воды для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru