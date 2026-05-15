И. о. мэра Уфы потребовал отключать воду только во время ремонта

И. о. главы администрации Уфы Сергей Кожевников на заседании оперштаба раскритиковал действия ресурсоснабжающих организаций. Он обратил внимание на жалобы жителей столицы, сообщающих, что порой график отключения воды не совпадает с графиком работ. Сергей Кожевников дал поручение, чтобы в момент отключения водоснабжения на запланированном для ремонта участке действительно работала бригада.
«Горожане замечают: воду отключили, а на месте работы не ведутся. Надо, чтобы так: отключили – оперативно сделали и снова подали воду. Предлагаю в июне провести выездные совещания на месте ремонтных работ МУП УИС», – высказался он.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе уже с 12 мая начался «сезон» отключения горячей воды для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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