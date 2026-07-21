В Уфе на берегу Дёмы люди спасли косулю со сломанными конечностями

Сегодня в Уфе на берегу реки Дёма отдыхающие обнаружили травмированного самца косули. У животного диагностировали перелом задних ног, из‑за чего парнокопытное не могло самостоятельно покинуть берег. Об этом «Башинформу» сообщила пресс-секретарь министерства природопользования и экологии Ренара Газина.

Очевидцы сразу сообщили о случившемся в министерство природопользования и экологии Башкирии. На место оперативно выехал государственный охотинспектор ведомства Эльмир Камалов, к нему присоединился руководитель общественной организации «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.