В Уфе на берегу Дёмы люди спасли косулю со сломанными конечностями

Сегодня в Уфе на берегу реки Дёма отдыхающие обнаружили травмированного самца косули. У животного диагностировали перелом задних ног, из‑за чего парнокопытное не могло самостоятельно покинуть берег. Об этом «Башинформу» сообщила пресс-секретарь министерства природопользования и экологии Ренара Газина.
Очевидцы сразу сообщили о случившемся в министерство природопользования и экологии Башкирии. На место оперативно выехал государственный охотинспектор ведомства Эльмир Камалов, к нему присоединился руководитель общественной организации «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.
«Прибыв на крутой берег, спасатели увидели, что напуганное животное прыгнуло в воду. Дмитрий Стрельников немедленно переплыл реку, чтобы продолжить операцию, а инспектор Камалов нашёл лодку. Благодаря совместным усилиям косулю удалось аккуратно извлечь из воды и доставить на противоположный берег. Сразу после этого ветеринар провёл осмотр: перелом задней конечности подтвердился, животному сделали инъекцию обезболивающего препарата. Сейчас косуля транспортирована в специализированный реабилитационный центр для дальнейшего обследования и полноценного лечения», — рассказала «Башинформу» Ренара Газина.
Операция по спасению косули прошла слаженно благодаря быстрому реагированию неравнодушных людей, профессионализму сотрудников ведомства и готовности волонтёров прийти на помощь диким животным в экстренной ситуации.
Ранее в Уфе житель посёлка Карпово обнаружил в своём дворе черепаху.
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