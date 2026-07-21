В уфимский посёлок забрела краснокнижная черепаха

В Уфе житель посёлка Карпово обнаружил в своём дворе черепаху. Как рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», хозяин усадьбы быстро разобрался, что это вид, занесённый в Красную книгу, и обратился к зоозащитникам. Те, в свою очередь, проконсультировались с охотнадзором минэкологии РБ, где разъяснили, что европейския болотная черепаха в Башкирии встречается, но очень редко. Её ареал обитания — южные регионы страны.
«Сейчас принимается решение, где будет произведён выпуск», — сообщил руководитель Центра Дмитрий Стрельников.
Ранее сообщали: зоозащитники спасают приземлившегося в нефтепродукты лебедя.
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