Как в Башкирии сражаются за жизнь испачканного в нефтепродуктах лебедя

На границе Салавата, Ишимбая и Стерлитамака в водоеме местные жители нашли испачканного в нефтепродуктах лебедя. Они отнесли птицу в местную ветстанцию, где уже сотрудники связались с центром реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Как сообщил «Башинформу» руководитель центра Дмитрий Стрельников, сейчас идет борьба за жизнь птицы, которая осложняется несколькими факторами.

«Нефтепродукты представляют смертельную угрозу для лебедя: они могут вызвать интоксикацию. Хотя птицу можно вычистить за один день, это приведёт к удалению жизненно важного жирового слоя, без которого она не сможет плавать и летать. На восстановление этого жира потребуется около года. Этого допустить нельзя, так как у лебедя есть самка, с которой он ждёт потомство. Если пострадавшая птица не сможет улететь вместе со своей парой, семья распадётся, что может привести к их гибели. Поэтому сейчас критически важно очистить лебедя механически — с помощью крахмала, который впитает химию. Тогда лебедь сможет в скором времени вернуться к семье», — пояснил Дмитрий Стрельников.

Сейчас сотрудники центра ведут борьбу за жизнь птицы: дают необходимые медикаменты и постепенно очищают от нефтепродуктов.

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