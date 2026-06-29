В Уфе спасли утёнка

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, на перекрестке улиц Октябрьской революции и Сочинской в канализационную решетку провалилась уточка.

Оперативная группа спасателей быстро прибыла на место и аккуратно вызволила птицу из «бетонного плена». Напуганную уточку выпустили на свободу, где её уже ждали сородичи.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе многодетная утиная семья стала ещё больше.