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04:43 (UTC+5), 21 Июня 2026

В Уфе многодетная утиная семья стала ещё больше

В парке имени Якутова посетителей продолжает радовать большое и дружное утиное семейство.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина

История этой пернатой семьи, за которой горожане наблюдают уже месяц, получила неожиданное и счастливое продолжение. Как информировал «Башинформ», месяц назад утка-мама прогуливалась по парку в сопровождении 16 своих детёнышей, что уже вызывало удивление и умиление. Однако за последнее время семейство пополнилось ещё на четырёх утят. Откуда именно взялись новые малыши — остаётся загадкой, но теперь под присмотром заботливой мамы уже 20 птенцов.

Ксения Калинина ИА БашинформКсения Калинина ИА Башинформ
Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ

Малыши уже заметно подросли, но остаются послушными: они во всём слушаются маму, следуют за ней по пятам по водоёму и берегу, боясь отстать или потеряться.

Посетители, завидев эту процессию, тут же достают телефоны, чтобы запечатлеть милое зрелище. Особенно в восторге дети: они с интересом разглядывают уточек, а самые смелые даже пытаются их погладить.

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