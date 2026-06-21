В Уфе многодетная утиная семья стала ещё больше

Малыши уже заметно подросли, но остаются послушными: они во всём слушаются маму, следуют за ней по пятам по водоёму и берегу, боясь отстать или потеряться.

Посетители, завидев эту процессию, тут же достают телефоны, чтобы запечатлеть милое зрелище. Особенно в восторге дети: они с интересом разглядывают уточек, а самые смелые даже пытаются их погладить.