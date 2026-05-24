Многодетная утка стала звездой озера в Уфе

В парке имени Якутова на озере Солдатском в Уфе произошло необычное и трогательное событие: утка вывела сразу 16 утят. Семья водоплавающих привлекла внимание многочисленных прохожих, которые не могли пройти мимо, не сделав фотографию или видео очаровательной компании.
Мама-утка вместе с многочисленным потомством плавала по озеру, вызывая искреннее восхищение у горожан.
Стоит отметить, что 16 утят не является стандартным количеством для выводка утки. В среднем птица откладывает от 9 до 13 яиц за один раз.
Ранее фотоловушка засняла «поединок» двух кабанов в заказнике Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.