Многодетная утка стала звездой озера в Уфе

В парке имени Якутова на озере Солдатском в Уфе произошло необычное и трогательное событие: утка вывела сразу 16 утят. Семья водоплавающих привлекла внимание многочисленных прохожих, которые не могли пройти мимо, не сделав фотографию или видео очаровательной компании.

Мама-утка вместе с многочисленным потомством плавала по озеру, вызывая искреннее восхищение у горожан.

Стоит отметить, что 16 утят не является стандартным количеством для выводка утки. В среднем птица откладывает от 9 до 13 яиц за один раз.

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