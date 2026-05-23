Фотоловушка засняла «поединок» двух кабанов в заказнике Башкирии

В кадр попал «поединок» двух кабанов. Вероятно, они не поделили солонец. Один из животных – альбинос, уточнили в ведомстве. На солонец пришла также и лосиха с малышом. В другой день фотоловушка поймала прогулку семейства барсуков.

В заказнике живут более 40 видов млекопитающих, более 120 видов птиц, также редкие виды из Красной книги Башкирии, отметили в минэкологии.

Ранее в Башкирии в фотоловушку попал хромой лось с необычными рогами.