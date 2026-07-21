В Госдуме продлили «гаражную амнистию» на пять лет

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении изменения в федеральный закон о продлении упрощённого порядка оформления земельных участков под гаражами.
Срок «гаражной амнистии», который истекал 1 сентября 2026 года, продлили до 1 сентября 2031 года. Это позволит гражданам легализовать свои объекты недвижимости без лишних бюрократических процедур.
По данным Росреестра, за время действия амнистии в стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.
«По нашим оценкам, ещё как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено», — прокомментировал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий дополнительные социальные гарантии для участников контртеррористической операции (КТО) на приграничных территориях. Теперь они получат льготы наравне с участниками специальной военной операции, сообщал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.