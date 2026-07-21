В Госдуме продлили «гаражную амнистию» на пять лет

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении изменения в федеральный закон о продлении упрощённого порядка оформления земельных участков под гаражами.

Срок «гаражной амнистии», который истекал 1 сентября 2026 года, продлили до 1 сентября 2031 года. Это позволит гражданам легализовать свои объекты недвижимости без лишних бюрократических процедур.

По данным Росреестра, за время действия амнистии в стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.

«По нашим оценкам, ещё как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено», — прокомментировал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий дополнительные социальные гарантии для участников контртеррористической операции (КТО) на приграничных территориях. Теперь они получат льготы наравне с участниками специальной военной операции, сообщал «Башинформ».