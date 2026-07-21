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10:29 (UTC+5), 21 Июля 2026

В Башкирии ищут победителя лотереи, выигравшего 1 млн рублей

Житель Башкирии выиграл 1 млн рублей в «Мечталлион». Теперь победителя ищут организаторы лотереи, чтобы отдать ему заслуженный выигрыш.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева
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Розыгрыш прошёл в минувшее воскресенье в эфире Первого канала. 

Счастливый билет приобретён в фирменной точке продаж «Национальной Лотереи» в Стерлитамаке, на улице Мира, уточнили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных минфином России.

Победитель пока не обратился в компанию для оформления выигрыша.

В пресс‑службе оператора лотерей призвали жителей Башкирии проверить свои билеты и напомнить об этом близким: «Среди участников тиража есть победитель из Стерлитамака — и это можете быть вы».

Чтобы получить выигрыш от 15 тысяч рублей, нужно в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в клиентский офис «Национальной Лотереи» для идентификации и оформления документов. Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному круглосуточному телефону: 8 (800) 333‑7‑333.

Как ранее сообщил Башинформ, с начала 2026 года жители Башкирии выиграли по лотерейным билетам, купленным на почте, более 41,5 млн рублей.


 

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