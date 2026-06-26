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07:02 (UTC+5), 26 Июня 2026

Стало известно, сколько миллионов выиграли в лотерею жители Башкирии

Жители Башкирии в этом году выиграли по лотерейным билетам, купленным на почте, более 41,5 млн рублей, сообщили в УФПС региона.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Причем самые крупные выигрыши достались двум посетителям почтовых отделений в Уфе и деревне Алексеевка Уфимского района, а также клиенту отделения в Дюртюлинском почтамте. Лотерейные билеты «Мечталлион», вытянутые наугад, принесли каждому из них по 1 млн рублей.

Суммарно посетители почтовых отделений Башкирии с начала 2026 года выиграли в тиражных лотерейных розыгрышах от бренда «Национальная лотерея» более 36,6 млн руб. Бестиражные или моментальные лотереи, которые можно проверить сразу после покупки, принесли им свыше 5 млн рублей.

«Обычно наибольший спрос на лотерейные билеты в почтовых отделениях фиксируется накануне государственных праздников ― Нового года, Дня защитника Отечества, Международного женского дня и Дня Победы», — рассказали в пресс-службе УФПС Башкирии.

Напомним, с 2014 года в России проводятся только государственные лотереи. Их цель — финансировать социальные программы, направленные на развитие физической культуры и спорта.

Ранее Башинформ сообщил о том, что двое жителей Башкирии не торопятся забирать выигранные в лотерею миллионы.

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