На реках Башкирии сохраняется высокий уровень воды

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, за последние сутки наибольший рост уровня воды отмечается на
Он пояснил, что в связи с тем, что со стороны Челябинской и Свердловской областей, Пермского края наблюдается рост притока воды в реку Уфу, увеличили сброс с Павловского водохранилища. Также сохраняются высокие уровни в реках Ай и Юрюзань, в других горных и степных реках.
В верховье реки Белой в селе Ломовка Белорецкого района уровень воды снизился за сутки на 9 см и составляет 116 см (выход на пойму 260 см).
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