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14:48 (UTC+5), 21 Июля 2026

На реках Башкирии сохраняется высокий уровень воды

С учетом сохраняющихся рисков дождевого летнего паводка, внимание жителей и гостей республики спасатели обращают на необходимость соблюдения мер безопасности при нахождении у водоемов и планировании туристических маршрутов.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина
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Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, за последние сутки наибольший рост уровня воды отмечается на

  • р. Уфа в с. Красный ключ Нуримановского района (за сутки +73 см, текущий уровень 523 см, выход на пойму 637 см);
  • р. Уфа в микрорайоне Шакша г. Уфы (за сутки +71 см, текущий уровень 413 см, выход на пойму 830 см);
  • р. Белая в районе Монумента Дружбы в г. Уфе (за сутки +48 см, текущий уровень 119 см, выход на пойму 600 см).

Он пояснил, что в связи с тем, что со стороны Челябинской и Свердловской областей, Пермского края наблюдается рост притока воды в реку Уфу, увеличили сброс с Павловского водохранилища. Также сохраняются высокие уровни в реках Ай и Юрюзань, в других горных и степных реках.

В верховье реки Белой в селе Ломовка Белорецкого района уровень воды снизился за сутки на 9 см и составляет 116 см (выход на пойму 260 см). 

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