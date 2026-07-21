На реках Башкирии сохраняется высокий уровень воды

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, за последние сутки наибольший рост уровня воды отмечается на

р. Уфа в с. Красный ключ Нуримановского района (за сутки +73 см, текущий уровень 523 см, выход на пойму 637 см);

р. Уфа в микрорайоне Шакша г. Уфы (за сутки +71 см, текущий уровень 413 см, выход на пойму 830 см);

р. Белая в районе Монумента Дружбы в г. Уфе (за сутки +48 см, текущий уровень 119 см, выход на пойму 600 см).

Он пояснил, что в связи с тем, что со стороны Челябинской и Свердловской областей, Пермского края наблюдается рост притока воды в реку Уфу, увеличили сброс с Павловского водохранилища. Также сохраняются высокие уровни в реках Ай и Юрюзань, в других горных и степных реках.

В верховье реки Белой в селе Ломовка Белорецкого района уровень воды снизился за сутки на 9 см и составляет 116 см (выход на пойму 260 см).

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