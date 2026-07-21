Госдума единогласно приняла закон для стабилизации топливного рынка

Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно приняли в третьем чтении закон о внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации. Документ направлен на стабилизацию в стране ситуации на топливном рынке.

В соответствии с законом, уточняется механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведённого путём смешения прямогонного бензина и иных компонентов.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя принятие документа, подчеркнул его высокую значимость. Спикер напомнил, что принятое решение крайне важное и серьёзное, поскольку топливо необходимо не только в гражданском секторе, но и фронту, а также во время уборочной кампании и у экстренных служб. Реализация закона позволит «снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий», подчеркнул Вячеслав Володин.

«Любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать. Более того, и людям объяснять это, независимо от партийной принадлежности», — резюмировал Вячеслав Володин.

Ранее «Башинформ» выяснил о том, что в Башкирии пик спроса топлива приходится на пятницу.