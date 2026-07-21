В Башкирии пик спроса топлива приходится на пятницу

Власти Башкирии совместно с поставщиками постараются закрыть потребности в топливе в начале выходных. Как сообщил на брифинге в ЦУР замминистра промышленности РБ Эдуард Мустафин, данные прошлых недель показали, что пик спроса приходится на пятницу.

«В пятницу ожидаем ажиотажный спрос — пришла жара, все поедут за город. Планируем дать больше бензина Уфе и по туристическим направлениям», — сказал замминистра.

Ранее сообщали: поставки топлива «Башнефти» выросли на 14%.