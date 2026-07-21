Благоустройство дворов и парков официально приравняли к волонтерству

Госдума приняла закон, который расширяет понятие добровольческой деятельности. Теперь безвозмездная работа по благоустройству территорий будет официально считаться волонтерством.
Например, речь идет об уборке парков и дворов, посадке деревьев и цветов, обустройстве детских и спортивных площадок.
Согласно закону, волонтеры-благоустроители будут получать за это дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Также граждане, участвующие в безвозмездной работе по наведению порядка на улицах, смогут рассчитывать на ряд льгот, доступных волонтерам: компенсацию трат на питание, связь, необходимое оборудование и т. д.
Ранее в Башкирии подвели итоги голосования за территории для благоустройства.
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