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12:02 (UTC+5), 21 Июля 2026

Благоустройство дворов и парков официально приравняли к волонтерству

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Госдума приняла закон, который расширяет понятие добровольческой деятельности. Теперь безвозмездная работа по благоустройству территорий будет официально считаться волонтерством.

Например, речь идет об уборке парков и дворов, посадке деревьев и цветов, обустройстве детских и спортивных площадок. 

Согласно закону, волонтеры-благоустроители будут получать за это дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Также граждане, участвующие в безвозмездной работе по наведению порядка на улицах, смогут рассчитывать на ряд льгот, доступных волонтерам: компенсацию трат на питание, связь, необходимое оборудование и т. д.

Ранее в Башкирии подвели итоги голосования за территории для благоустройства. 

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