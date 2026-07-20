В Уфе троих подростков поймали за рулём без прав

За выходные сотрудники ГАИ задержали сразу трёх несовершеннолетних, которые сели за руль без водительских прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Уфы.
18 июля в селе Нагаево поймали 14-летнего парня на квадроцикле. На следующий день остановили 16-летнего мотоциклиста в Шакше и 13-летнего мальчика на скутере в Дёме.
Ни у кого из них не было ни прав, ни навыков вождения. На место вызвали родителей, подростков отстранили от управления, а транспорт отправили на штрафстоянку.
Самих нарушителей оштрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Но главное — теперь разбираться будут с их родителями. Им грозит штраф за ненадлежащее воспитание детей, а семьи могут поставить на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее в Башкирии виновнику смертельного ДТП ужесточили наказание.
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