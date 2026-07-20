В Башкирии виновнику смертельного ДТП ужесточили наказание

Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление Белебеевской межрайонной прокуратуры. Приговором суда первой инстанции 36-летний житель Белебеевского района был признан виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в сентябре 2024 года у мужчины, имеющего заболевание, препятствующее управлению транспортным средством, и находящегося за рулем «Лады Приоры», случился приступ. Выехав на встречку, он столкнулся с машиной марки «ВАЗ-211440». В ДТП второй водитель скончался.

Подсудимый не признал вину. Не согласившись с назначенным наказанием, гособвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Верховный суд республики признал доводы прокурора обоснованными, отменил условное наказание, направив осужденного отбывать лишение свободы в колонию-поселение. Кроме того, ранее были удовлетворены исковые требования прокурора о прекращении действия права на управление транспортным средством.

Ранее в Башкирии из опрокинувшейся машины достали труп водителя.