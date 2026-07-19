В Башкирии из опрокинувшейся машины достали труп водителя

По данным пресс-службы ГАИ Башкирии, сегодня днём 26-летний водитель за рулём «Киа Рио», двигаясь со стороны Мелеуза в сторону села Федоровка, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего, машина опрокинулась.
От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, его пассажирка, 1981 года рождения, с различными травмами была госпитализирована.
Известно, что молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. По факту ДТП начата проверка.
Ранее под Уфой столкнулись бензовоз и фура, произошёл разлив топлива.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.