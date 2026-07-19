В Башкирии из опрокинувшейся машины достали труп водителя

По данным пресс-службы ГАИ Башкирии, сегодня днём 26-летний водитель за рулём «Киа Рио», двигаясь со стороны Мелеуза в сторону села Федоровка, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего, машина опрокинулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, его пассажирка, 1981 года рождения, с различными травмами была госпитализирована.

Известно, что молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. По факту ДТП начата проверка.

Ранее под Уфой столкнулись бензовоз и фура, произошёл разлив топлива.