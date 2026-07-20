В Уфе, Стерлитамаке и Салавате объявили режим неблагоприятных метеоусловий

С 20:00 20 июля до 20:00 21 июля в трех городах Башкортостана — Уфе, Стерлитамаке и Салавате — действует предупреждение о накоплении вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает министерство природопользования и экологии республики со ссылкой на данные Башгидромета.

Синоптики прогнозируют полное отсутствие ветра на территориях, что создает условия для формирования опасного смога. При таких погодных условиях промышленные предприятия региона обязаны перейти на особый режим работы и сократить объемы выбросов вредных веществ.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Башкирии в начале новой рабочей недели.