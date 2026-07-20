В Уфе, Стерлитамаке и Салавате объявили режим неблагоприятных метеоусловий

С 20:00 20 июля до 20:00 21 июля в трех городах Башкортостана — Уфе, Стерлитамаке и Салавате — действует предупреждение о накоплении вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает министерство природопользования и экологии республики со ссылкой на данные Башгидромета.
Синоптики прогнозируют полное отсутствие ветра на территориях, что создает условия для формирования опасного смога. При таких погодных условиях промышленные предприятия региона обязаны перейти на особый режим работы и сократить объемы выбросов вредных веществ.
Ранее сообщалось, какой будет погода в Башкирии в начале новой рабочей недели.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.