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08:06 (UTC+5), 20 Июля 2026

В Башкирии потеплеет до +29 градусов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в начале новой рабочей недели.

Фото: Галина Бахшиева | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

По данным Башгидромета, сегодня, 20 июля, местами по республике пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +22, +27°.

Во вторник, 21 июля, местами по Башкирии вновь ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +13, +18°, днем +24, +29°.

В среду, 22 июля, характер погоды не изменится. Также местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +13, +18°, днем +24°, +29°. 

Как сообщал ранее Башинформ, сотрудники госкомитета РБ по ЧС оказывают помощь населению в Аскинском районе Башкирии, где поднялся уровень реки Сарс.

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