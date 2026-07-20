В Башкирии потеплеет до +29 градусов

По данным Башгидромета, сегодня, 20 июля, местами по республике пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +22, +27°.
Во вторник, 21 июля, местами по Башкирии вновь ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +13, +18°, днем +24, +29°.
В среду, 22 июля, характер погоды не изменится. Также местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +13, +18°, днем +24°, +29°.
Как сообщал ранее Башинформ, сотрудники госкомитета РБ по ЧС оказывают помощь населению в Аскинском районе Башкирии, где поднялся уровень реки Сарс.
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