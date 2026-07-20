В Уфе для размещения Межвузовского кампуса изымут земельные участки

В Уфе для размещения объекта регионального значения Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно образовательного центра мирового уровня будут изъяты дополнительные земельные участки. Соответствующее распоряжение размещено на сайте администрации города.
Согласно документу, под изъятие для государственных нужд попадают жилые дома, жилые помещения и земельные участки, расположенные по адресу: улица Тукаева, дом 1 и дом 4а.
Напомним, завершение строительно-монтажных работ второй очереди кампуса планируется к концу 2026 года.
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