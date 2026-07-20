В Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер

МЧС по Башкирии предупреждает жителей и гостей республики об ухудшении погодных условий 21 июля. По данным ведомства, местами по региону ожидаются грозы, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Спасатели напоминают: во время грозы категорически запрещается купаться, находиться у водоёма или плавать в лодке. Если сильный ветер застал вас на открытой местности, необходимо укрыться в подземном переходе или подъезде ближайшего здания. Держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций. Если вы дома, закройте окна и двери, отключите электроприборы и не стойте у окон во время ударов молнии.
Ранее сообщалось, что в подтопленных деревнях Башкирии уровень воды в реках снизился.
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