В Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер

МЧС по Башкирии предупреждает жителей и гостей республики об ухудшении погодных условий 21 июля. По данным ведомства, местами по региону ожидаются грозы, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Спасатели напоминают: во время грозы категорически запрещается купаться, находиться у водоёма или плавать в лодке. Если сильный ветер застал вас на открытой местности, необходимо укрыться в подземном переходе или подъезде ближайшего здания. Держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций. Если вы дома, закройте окна и двери, отключите электроприборы и не стойте у окон во время ударов молнии.

Ранее сообщалось, что в подтопленных деревнях Башкирии уровень воды в реках снизился.