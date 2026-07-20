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11:38 (UTC+5), 20 Июля 2026

В Башкирии обнаружили гадюку с редчайшей окраской

Уникальный экземпляр удалось сфотографировать.

Фото: Ильфак Байгазин | Государственный заповедник «Шульган-Таш»
Альфия Аглиуллина
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В заповеднике «Шульган-Таш» госинспектор Ильфак Байгазин запечатлел гадюку с редчайшей окраской. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

«Наш зоолог Ильдус Нурмухаметов говорит, это гадюка обыкновенная, но с эффектом неполного альбинизма. У неё светлая кожа, почти белая, но глаза не красные, как у классических альбиносов, а обычные. Это делает её ещё более уникальной», — рассказали в заповеднике.

Старший научный сотрудник заповедника Ильдус Нурмухаметов, комментируя необычную находку, пояснил, что у гадюк встречается множество цветовых вариаций.

«Вариации окраски гадюки обыкновенной допускают голубой цвет. Я встречал синюю, когда жил в Кашалях. Но был на лошади и не успел сфотографировать», — поделился учёный.

В природе можно встретить чёрных гадюк-меланистов, светло-серых или песочных, идеально сливающихся с окружением, красноватых или кирпичных, а также почти белых альбиносов, которые встречаются крайне редко.

По словам специалистов, необычная окраска не делает змею опаснее. Гадюка, как и все её сородичи, по-прежнему предпочитает избегать встреч с человеком.

Интересно, что госинспектор Ильфак Байгазин словно притягивает редкие встречи: в мае этого года он уже фотографировал гадюку с голубоватым оттенком.

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