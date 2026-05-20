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05:32 (UTC+5), 20 Мая 2026

В заповеднике Башкирии обнаружили редкую гадюку

Необычную находку прокомментировали сотрудники заповедника.

Фото: заповедник «Шульган-Таш» | официальная страница в ВК
Альфия Аглиуллина

На территории заповедника «Шульган-Таш» госинспектор Ильфак Байгазин встретил гадюку необычной окраски — с отчётливым голубоватым оттенком.

Как пояснил старший научный сотрудник заповедника Ильдус Нурмухаметов, речь идёт не о «голубой гадюке» как отдельном виде, а о вариации окраски обыкновенной гадюки.

«Вариации окраски гадюки обыкновенной допускают голубой цвет. Я встречал синюю, когда жил в Кашалях. Но был на лошади и не успел сфотографировать», — поделился учёный.

В заповеднике напомнили, что у гадюк встречается множество цветовых вариаций. Помимо классических тонов можно встретить: чёрных особей (меланистов) — почти полностью тёмных; светло-серых или песочных — отлично маскирующихся в песчаных местах; красноватых или кирпичных и даже почти белых альбиносов — крайне редкий вариант.

Голубоватый оттенок, по словам специалистов, также является редкой находкой. Такая окраска может быть результатом особенностей освещения (преломление света на чешуе), индивидуальных генетических вариаций или возрастных изменений.

В заповеднике подчёркивают: голубоватая окраска не делает змею опаснее. Она, как и все её сородичи, по-прежнему предпочитает избегать встреч с человеком.

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