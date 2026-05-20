В заповеднике Башкирии обнаружили редкую гадюку

На территории заповедника «Шульган-Таш» госинспектор Ильфак Байгазин встретил гадюку необычной окраски — с отчётливым голубоватым оттенком.
Как пояснил старший научный сотрудник заповедника Ильдус Нурмухаметов, речь идёт не о «голубой гадюке» как отдельном виде, а о вариации окраски обыкновенной гадюки.
«Вариации окраски гадюки обыкновенной допускают голубой цвет. Я встречал синюю, когда жил в Кашалях. Но был на лошади и не успел сфотографировать», — поделился учёный.
В заповеднике напомнили, что у гадюк встречается множество цветовых вариаций. Помимо классических тонов можно встретить: чёрных особей (меланистов) — почти полностью тёмных; светло-серых или песочных — отлично маскирующихся в песчаных местах; красноватых или кирпичных и даже почти белых альбиносов — крайне редкий вариант.
Голубоватый оттенок, по словам специалистов, также является редкой находкой. Такая окраска может быть результатом особенностей освещения (преломление света на чешуе), индивидуальных генетических вариаций или возрастных изменений.
В заповеднике подчёркивают: голубоватая окраска не делает змею опаснее. Она, как и все её сородичи, по-прежнему предпочитает избегать встреч с человеком.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.