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14:39 (UTC+5), 20 Июля 2026

Уфимский блогер Рустам Набиев пострадал в аварии по дороге в Москву

ДТП случилось на минувшей неделе, когда уфимский деятель и блогер ехал в Москву. Об этом он рассказал своим подписчикам.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

- Никогда такого не было. Ехали из Тульской области в Москву и попали в аварию, - поделился Рустам Набиев. - Я ехал на заднем сидении, ударился сильно левым плечом, ногой.

По его словам, травмировалось левое плечо, теперь трудно поднимать руку, он показал максимум, до какого положения она поднимается.

- Только вылечил правое (плечо -прим. ред.) и вот снова, - посетовал блогер.

По словам Рустама, водитель не соблюдал дистанцию, не успел затормозить и врезался в автомобиль впереди. В той машине находились трое детей.

- Слава Богу, никто не пострадал, всё хорошо, - сообщил Рустам и призвал своих подписчиков беречь себя.

Ранее мы писали, что блогера Рустама Набиева наградили медалью генерала Шаймуратова.

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