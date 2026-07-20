Уфимский блогер Рустам Набиев пострадал в аварии по дороге в Москву

- Никогда такого не было. Ехали из Тульской области в Москву и попали в аварию, - поделился Рустам Набиев. - Я ехал на заднем сидении, ударился сильно левым плечом, ногой.
По его словам, травмировалось левое плечо, теперь трудно поднимать руку, он показал максимум, до какого положения она поднимается.
- Только вылечил правое (плечо -прим. ред.) и вот снова, - посетовал блогер.
По словам Рустама, водитель не соблюдал дистанцию, не успел затормозить и врезался в автомобиль впереди. В той машине находились трое детей.
- Слава Богу, никто не пострадал, всё хорошо, - сообщил Рустам и призвал своих подписчиков беречь себя.
Ранее мы писали, что блогера Рустама Набиева наградили медалью генерала Шаймуратова.
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