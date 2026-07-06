Блогера Рустама Набиева наградили медалью генерала Шаймуратова

Общественный деятель и блогер Рустам Набиев удостоен высокой государственной награды. Указом Главы региона за самоотверженность, мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, он награжден медалью генерала Шаймуратова.

Медаль вручил Глава республики Радий Хабиров. Вручение состоялось в понедельник на оперативном совещании правительства.

Напомним, Рустам Набиев лишился обеих ног после обрушения казармы в Омске в 2015 году и своей жизнью после трагедии доказывает, что человеческие возможности безграничны. Он ведет активную социальную работу, занимается благотворительностью, спортом и мотивирует окружающих своим примером. Альпинист уже покорил высочайшие вершины мира, включая Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа и Эверест. Подъем на Эверест он совершил недавно, 21 мая, исключительно на руках, став первым человеком в истории, которому это удалось.

«Я не знаю, как вы Эверест покорили, но вы — реально воин. Вы — наша гордость и очень хороший человек», — отметил Глава региона.

«Я воспринимаю эту награду не как итог, а как большую ответственность и дальше буду показывать своим примером, что человеческие возможности намного шире, чем обстоятельства, в которых они оказались. Поэтому и дальше буду делать все возможное, чтобы прославлять нашу республику и нашу страну, чтобы они могли гордиться своими людьми», — сказал в свою очередь награжденный.

Подробнее о восхождении Рустама Набиева на Эверест читайте в публикации «Башинформа».