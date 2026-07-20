Несколько сёл Башкирии получат федеральные средства на благоустройство

В 2025 году минстрой РФ расширил круг участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, допустив для участия опорные населённые пункты. Благодаря этому победителями стали райцентры Чишминского, Илишевского, Кушнаренковского районов. Об этом напомнила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУР.

«Это решение открыло новые возможности для малых территорий, которые ранее не могли претендовать на федеральную поддержку», — отметила глава минЖКХ.

Проект «Чишмы — родник дружбы» предусматривает благоустройство проспекта Дружбы с пешеходной зоной, велодорожкой и местами для отдыха, детской площадкой, а также создание «сухого» фонтана на центральной площади. На данный момент выполнена укладка тротуарной плитки, ведутся монтаж освещения и устройство оснований под павильон. Готовность объекта — 25%.

В селе Верхнеяркеево в рамках проекта «Связующие нити» обустроят пешеходные зоны с местами для отдыха, малыми архитектурными формами, «сухим» фонтаном и скейт-парком. Ведутся работы по устройству оснований под асфальт и брусчатку, начата укладка тротуарной плитки и прокладка инженерных систем фонтана. Готовность — 32%.

В селе Кушнаренково по проекту «Тропа Топорниных» восстанавливают историческую территорию, создавая многофункциональное пространство. Появятся прогулочные аллеи, зоны тихого отдыха, площадки для общения, арт-объекты, МАФы, детская площадка и информационные стенды о семье Топорниных для знакомства с историей села. Завершаются демонтажные работы и устройство оснований под брусчатку. Готовность объекта составляет 21%.

Также в голосовании прошлого года победили проекты городов Дюртюли и Октябрьский. Общий объём финансирования пяти проектов составил более 900 млн руб., из них 436 млн привлечены из федерального бюджета.

О начале работ в Иванаевском саду в Дюртюлях рассказывали ранее, сейчас готовность составляет 31%.

В Октябрьском благоустраивают три смежных пространства: перед музыкальным колледжем появятся пешеходная зона и светомузыкальный фонтан, за колледжем построят крытую сцена и амфитеатр для концертов и кинопоказов, а в парке им. Гагарина, в котором располагается колледж, обустроят комфортные тропинки, зоны тихого отдыха и «Музыкальную аллею» с антивандальными инструментами.

На сегодняшний день выполнен демонтаж, ведутся работы по инженерным системам фонтана, освещению, видеонаблюдению и укладке плитки. Готовность объекта — 31%.

Для контроля за ходом выполнения работ на всех объектах установлены камеры с онлайн-трансляцией, отметила Ирина Голованова.