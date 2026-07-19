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17:07 (UTC+5), 19 Июля 2026

В Башкирии в сфере металлургии трудятся более 15 тысяч человек

В прошлом году было произведено более 58 тысяч тонн меди, 52 тысячи тонн цинка.

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Ксения Калинина
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Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли и горнодобывающей промышленности с профессиональным праздником.

«От их труда прямо зависят и наша оборонка, и машиностроение, строительство, энергетика. За каждым результатом здесь стоят люди сильного характера, профессиональные, ответственные, преданные своему делу», — отметил Андрей Назаров.

В Башкортостане в сфере металлургии трудятся более 15 тысяч человек. В прошлом году было произведено более 58 тысяч тонн меди, 52 тысячи тонн цинка. Прирост металлургического производства составил 5%, добыча руд выросла почти на 10%. Отрасль развивается, в горно-металлургические проекты заходят инвесторы — сегодня объем инвестиций здесь порядка 135 млрд рублей.

«За последние годы предоставили 1,5 млрд рублей господдержки в виде налоговых льгот, создано почти 1,5 тысячи новых рабочих мест. Спасибо всем, кто работает в этой непростой, важной и уважаемой профессии. Крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и новых успехов», — отметил премьер-министр правительства РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе реализуют проекты по наказам избирателей.

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