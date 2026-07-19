В Уфе реализуют проекты по наказам избирателей депутатам городского совета.
Так, возле реки Сутолока по многочисленным обращениям граждан обустроили выход на улицу Большую Московскую со стороны Мингажева. Здесь установили лестничный марш и пролет до моста, который также был установлен в рамках наказов избирателей депутатам в 2024 году. В ближайшее время приведут в порядок дорогу, ведущую к проходу.
На хоккейной коробке по улице Заки Валиди, 3 полностью заменили борта площадки. Эта коробка очень востребована жителями прилегающих домов, зимой здесь ежегодно проводится хоккейный турнир «Золотая шайба» среди дворовых команд.
Вблизи дома по улице Бородинская, 24 будет обустроен новый сквер. План благоустройства включает прогулочные дорожки, скамейки, урны и озеленение. Осенью в рамках акции «Зеленая Башкирия» здесь высадят кусты сиреней и другие деревья.
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